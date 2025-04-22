Из-за массированной атаки дронов в Харькове пострадали не менее 10 человек — Терехов

Не менее 10 человек пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников по Харькову. Фото: ГСЧС

Во вторник, 22 апреля, Харьков подвергся массированной атаке «шахедами» посреди дня, сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Зафиксировано попадание не менее 12 беспилотников. Это одна из самых мощных дневных атак на город за последние месяцы», — заявил он.

Терехов отметил, что в результате обстрела пострадали более 10 человек, повреждены более 30 автомобилей, значительные разрушения получило гражданское предприятие.

Ранее сообщалось, что в результате массированные атаки беспилотников в четырех районах Харькова были зафиксированы прилёты.