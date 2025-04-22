Войска РФ нанесли удары по Мирнограду: есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Мирнограда. Фото: Донецкая ОВА

Утром 22 апреля армия РФ нанесла удар по частному сектору города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Тип использованного оружия устанавливается. В результате обстрела погиб 72-летний горожанин.



Уже в 12:30 российский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет.



В городе повреждены частный дом и легковой автомобиль.



Обновлено 16:45. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в центре Мирнограда два человека получили ранения.



Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что за сутки россияне более 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего ранения получил один человек.