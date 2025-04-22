По требованию российского депутата в Ульяновске перекрасили здание детсада из-за желто-голубого цвета

В российском Ульяновске перекрасили здание детсада из-за желто-голубого цвета по требованию депутата от «Единой России». Фото: телеграм-канал Владимира Ожогина

В Ульяновске корпус детского сада №91 был перекрашен после того, как депутат Законодательного собрания Ульяновской области РФ Владимир Ожогин заявил, что его цветовая гамма может быть воспринята как провокация в условиях войны против Украины.

Об этом сам депутат сообщил в своем телеграм-канале 21 апреля.

По словам Ожогина, здание было окрашено в желтый и голубой цвета — в палитру, которую он счел «недопустимой» в нынешней ситуации. Он отметил, что получил соответствующие жалобы от родителей воспитанников.

«В условиях проведения государством СВО, а по сути — войны, не должно быть мелочей, которые могут быть оценены гражданами как провокации и/или безразличие власти любого уровня к происходящей борьбе, в которой отдают свои жизни защитники нашей Родины», — написал депутат.

Ожогин рассказал, что лично встретился с мэром Ульяновска Александром Болдакиным и «аргументировал необходимость перекраски».

В итоге здание детсада было перекрашено в другие цвета, не вызывающие ассоциаций с украинским флагом.

Это не первый подобный случай в России, отмечает издание ASTRA.

Ранее в Нижнем Новгороде переукрасили новогоднюю елку, так как жителям показалось, что игрушки по цвету похожи на украинский флаг, во Владикавказе уволили учительницу за желтую юбку и синюю блузку, а в Иркутской области из-за «дискредитирующих» цветов перекрасили целую многоэтажку.