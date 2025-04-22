В России горит арсенал с ракетами и снарядами: гремят мощные взрывы, жителей эвакуируют

Взрыв на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления во Владимирской области. Фото: соцсети

Раздаются взрывы в районе воинской части в Киржачском районе Владимирской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Сообщается о перекрытии дороги со стороны Москвы в Киржач.



Местные жители пишут, что дым от взрывов виден над поселком Барсово. Там находится арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления – воинская часть 11785.



В прокремлевском Телеграм-канале Readovka заявили, что сейчас слышны мощные взрывы – звуки вторичной детонации.



В еще одном прокремлевском Телеграм-канале Baza сообщили, что идет эвакуация жителей семи населенных пунктов – Барсово, Мирный, Звездный, Дубки, Першино, Храпки и Грибаново.



Эти населенные пункты находятся в радиусе пяти километров от места взрывов.



Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил взрывы в Киржачском районе, но подробную информацию пообещал «сообщить позже».



Обновлено 18:50. В Минобороны РФ заявили, что причиной пожара и детонации боеприпасов на арсенале является якобы «нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами».



Авдеев сообщил, что в Киржачском районе объявили районную чрезвычайную ситуацию.



Как заявили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на данные OSINT-аналитиков, на арсенале могут храниться до 105 000 тонн боеприпасов – от артиллерийских снарядов до компонентов ЗРК и тактических ракет.

Напомним, что вокруг Северскодонецка на Луганщине возник масштабный пожар, оккупанты объявили режим ЧС в городе.