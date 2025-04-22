Масштабные пожары вокруг оккупированного Северскодонецка: огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам

По интенсивности лесные пожары вокруг оккупированного города Северскодонецк на Луганщине, которые возникли еще 16 апреля, перешли в самую сложную стадию. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
Однако, по его словам, режим чрезвычайной ситуации захватчики ввели только через пять дней.
«По сообщению местных пожарных, ситуация остается напряженной. Из-за усиления ветра обстановка может еще усложниться. Захватчики не имеют достаточно сил и средств, чтобы остановить распространение огня. Стихия уже привела к отключению от электроснабжения свыше 2200 абонентов в Бобровом, Осколоновке и Боровском», – рассказал Харченко.
«Первый заместитель главы» так называемого «Правительства ЛНР» Юрий Говтвин заявил, что ночью 22 апреля огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам
«Горение лесного массива в лесничестве продолжается. Ситуация осложняется сильным порывистым ветром. Очень опасной ситуация была этой ночью. Огонь подошел вплотную к селу Боброво и поселку Боровское. Огонь был остановлен. Пожарные продолжают тушение очагов возгораний в глубине лесного массива. На месте работают порядка 60 человек личного состава и спецтехника, включая водовозы, цистерны, бульдозеры и тракторы», – сказал он.
Напомним, что в Северскодонецке из-за масштабных лесных пожаров оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации.