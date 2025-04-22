Россия с утра десятками «шахедов» атаковала Украину: ПВО сбила почти 40 дронов

Мобильная огневая группа ВСУ. Фото: Воздушное командование «Восток»

22 апреля с 08:00 российские оккупанты атаковали Украину 77 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами других типов из районов городов Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 18:00 подтверждено уничтожение 38 «шахедов» и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 беспилотник-имитатор локационно потерян.



В результате атаки «пострадали» Харьковщина, Черкасщина и Запорожье.

Напомним, что 22 апреля войска РФ нанесли удары по городу Мирноград на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые.