Россия с утра десятками «шахедов» атаковала Украину: ПВО сбила почти 40 дронов

22 апреля с 08:00 российские оккупанты атаковали Украину 77 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами других типов из районов городов Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.
По состоянию на 18:00 подтверждено уничтожение 38 «шахедов» и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 беспилотник-имитатор локационно потерян.
В результате атаки «пострадали» Харьковщина, Черкасщина и Запорожье.
Напомним, что 22 апреля войска РФ нанесли удары по городу Мирноград на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые.