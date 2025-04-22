Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Американские СМИ заявили, что США предложат официально признать Крым «российским»: Зеленский ответил

22 апреля 2025, 20:53

Американские СМИ заявили, что США предложат официально признать Крым «российским»: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинские и европейские официальные лица, которые встретятся в среду, 23 апреля, в Лондоне, столкнутся с предложением США признать незаконную аннексию Крыма Россией и «заморозить» линию фронта в рамках мирного соглашения. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на слова нескольких людей, знакомых с внутренними обсуждениями.

Один из людей, знакомых с предложением, назвал его «идеей Виткоффа» – спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа – для Вашингтона назвать Крым «российским», не заставляя Украину это признать.

В ответ на информацию американских СМИ президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции накануне встречи переговорных групп в Лондоне отметил, что это неофициальное предложение Киеву.

«Это важно. Если будет такое официальное предложение, мы сразу отреагируем. Звучат ли такие сигналы? Звучат. Сегодня мы понимаем, что сигналы идут из Соединенных Штатов Америки. Что касается нашей команды, она завтра имеет мандат на обсуждение прекращения огня или частичного прекращения огня», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.

«Тут не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», – подчеркнул он.

Напомним, что Трамп готов обнародовать содержание «плана мира» в Украине уже в течение «трех дней».

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Стив Виткофф
Места
Крым Лондон
Прочее
Война Переговоры Конституция Оккупация Предложение Признание
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
Напоить дончан шахтной водой. Группировка «ДНР» выбрала пять шахт
Оккупационные власти Донецка опять столкнулись с серьезным водным кризисом. Распиаренный водовод Дон-Донецк постоянно ломается, графики не работают, местные жители снова возмущены.
16 апреля 2025, 08:00
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:40
Масштабные пожары вокруг оккупированного Северскодонецка: огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам
23:00
Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области
22:01
Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА
21:19
Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето
14:42
Оккупационные власти заявили о начале оказания почтовых услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом Донецкой области
14:09
Главой департамента молодежной политики Новосибирской области РФ назначили бывшего «замминистра» группировки «ЛНР»
12:36
Инвесторы из РФ отказались разрабатывать 9 шахт на оккупированных Донетчине и Луганщине: теперь их закроют
10:45
Оккупанты заставляют студентов создавать стенды «о СВО»
08:07
Россияне оккупировали село возле Лимана Донецкой области — DeepState
23:30
Главное за день: Как соблюдается «перемирие». Жизнь и надежды ветеранов с инвалидностью
16:30
Семьи офицеров ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
23:00
Главное за день: «Пасхальное перемирие». Обмен пленными
12:41
Ограничения на Пасху: где в оккупации комендантский час сохраняется, а где — нет
23:30
Главное за день: Удар по Харькову. США может отказаться от участия в переговорах
20:33
Их искали 10 лет: на оккупированной Луганщине осудили пару за убийство в 2014 году
14:49
На оккупированной Донетчине безработными в этом году признали 39 граждан
09:50
ВСУ ударили по базе РФ под Мариуполем: не менее 10 раненых
19:59
Украинский ученый из Донецка стал подозреваемым: СБУ расследует дело о коллаборационизме
16:58
Возле могил Захарченко, «Гиви» и «Моторолы» в оккупированном Донецке возводят военно-мемориальный комплекс
15:57
Чтобы вернуть жилье в оккупированном Мариуполе, владельцам нужно пройти «фильтрацию» и приехать в город — BBC News
все новости
22:01
FT написало, что Путин может отказаться от требований полного контроля над четырьмя областями Украины: в Кремле отреагировали
21:25
Армия РФ продвинулась в Донецкой области – DeepState
20:53
Американские СМИ заявили, что США предложат официально признать Крым «российским»: Зеленский ответил
19:39
Россия с утра десятками «шахедов» атаковала Украину: ПВО сбила почти 40 дронов
19:27
Газовая плита: классика кухни в новом исполнении (реклама)
18:40
Масштабные пожары вокруг оккупированного Северскодонецка: огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам
17:19
По требованию российского депутата в Ульяновске перекрасили здание детсада из-за желто-голубого цвета
17:15
В России горит арсенал с ракетами и снарядами: гремят мощные взрывы, жителей эвакуируют
16:33
Войска РФ нанесли удары по Мирнограду: есть погибшие и раненые
16:16
Российская авиация разбомбила монастырь в Курской области
16:12
Из-за массированной атаки дронов в Харькове пострадали не менее 10 человек — Терехов
15:40
Атака дронов по С-400 в Курской области: поврежден ЗРК
15:19
Российские беспилотники днем нанесли удары по Константиновке
14:41
Мошенники пытаются завладеть персональными данными клиентов «Ощадбанка»
14:19
Атака БпЛА по Харькову: 7 раненых, пожары и разрушения
14:04
Россия атаковала дронами больницу в Херсоне: 4 пострадавших
13:48
Япония предоставит Украине спутниковые данные для ГУР МО
13:33
Украинская САУ «Пион» ударила по позиции ВС РФ в Курской области
13:00
Воздушные силы ВСУ показали перехват «Шахедов» в Одесской области
12:33
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: погибла женщина — ОВА
все новости
ВИДЕО
Взрыв на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления во Владимирской области. Фото: соцсети В России горит арсенал с ракетами и снарядами: гремят мощные взрывы, жителей эвакуируют
22 апреля, 17:15
Не менее 10 человек пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников по Харькову. Фото: ГСЧС Из-за массированной атаки дронов в Харькове пострадали не менее 10 человек — Терехов
22 апреля, 16:12
Харьков затянуло дымом после атаки БпЛА. Фото: кадр из видео Атака БпЛА по Харькову: 7 раненых, пожары и разрушения
22 апреля, 14:19
ВС РФ атаковали больницу в Херсоне. Фото: кадр из видео Россия атаковала дронами больницу в Херсоне: 4 пострадавших
22 апреля, 14:04
Попадание САУ «Пион» по зданию с ВС РФ. Фото: кадр из видео Украинская САУ «Пион» ударила по позиции ВС РФ в Курской области
22 апреля, 13:33
Работа ПВО в Одесской области. Фото: кадр из видео Воздушные силы ВСУ показали перехват «Шахедов» в Одесской области
22 апреля, 13:00

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор