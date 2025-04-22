Американские СМИ заявили, что США предложат официально признать Крым «российским»: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинские и европейские официальные лица, которые встретятся в среду, 23 апреля, в Лондоне, столкнутся с предложением США признать незаконную аннексию Крыма Россией и «заморозить» линию фронта в рамках мирного соглашения. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на слова нескольких людей, знакомых с внутренними обсуждениями.



Один из людей, знакомых с предложением, назвал его «идеей Виткоффа» – спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа – для Вашингтона назвать Крым «российским», не заставляя Украину это признать.



В ответ на информацию американских СМИ президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции накануне встречи переговорных групп в Лондоне отметил, что это неофициальное предложение Киеву.



«Это важно. Если будет такое официальное предложение, мы сразу отреагируем. Звучат ли такие сигналы? Звучат. Сегодня мы понимаем, что сигналы идут из Соединенных Штатов Америки. Что касается нашей команды, она завтра имеет мандат на обсуждение прекращения огня или частичного прекращения огня», – сказал Зеленский.



Президент добавил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.



«Тут не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», – подчеркнул он.

Напомним, что Трамп готов обнародовать содержание «плана мира» в Украине уже в течение «трех дней».