Главное за день: Новые предложения Путина. Пожары вокруг Северскодонецка

Политика
Глава Кремля Владимир Путин сказал спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от «претензий» на неоккупированные части четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
Также Путин впервые за время полномасштабного вторжения предложил провести двусторонние переговоры с Украиной. Предметом диалога может стать прекращение ударов по гражданским объектам. Об этом сообщает Reuters.
Украинские и европейские официальные лица, которые встретятся в среду, 23 апреля, в Лондоне, столкнутся с предложением США признать незаконную аннексию Крыма Россией и «заморозить» линию фронта в рамках мирного соглашения. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на слова нескольких людей, знакомых с внутренними обсуждениями.
Общество
Увеличивается интенсивность лесных пожаров вокруг оккупированного Северскодонецка на Луганщине, которые возникли еще 16 апреля. «Первый заместитель главы» так называемого «Правительства ЛНР» Юрий Говтвин заявил, что ночью 22 апреля огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам.
Боевые действия
Три человека пострадали в Одессе после ночной атаки россиян. Оккупанты дважды ударили по Мирнограду, один человек погиб, еще двое ранены. Из-за массированной атаки дронов в Харькове пострадали 11 человек, еще шесть в результате ударов России по Купянску, пострадали четыре человека. Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, погибла женщина, ранены 38 человек, среди них семеро детей.
В районе поселка Барсово, Киржачский район Владимирской области РФ произошли взрывы с детонацией на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России. В населенных пунктах, которые находятся в радиусе пяти километров от места взрывов, объявлена эвакуация.