Более сотни российских дронов ночью атаковали Украину: под ударом была Донетчина

Украинские силы ПВО. Фото: Воздушное командование «Восток»

В ночь на 23 апреля Россия атаковала Украину 134 ударными дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами других типов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Районы пусков БПЛА: города Курск, Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск РФ, а также мыс Чауда и поселок Гвардейское в оккупированном Крым.



Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 67 «шахедов» и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.



В результате вражеской атаки «пострадали» Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье.

Напомним, что 23 апреля российские войска дроном-камикадзе ударили по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области, в результате чего много погибших и раненых.