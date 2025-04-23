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Армия РФ обстреляла Лиман и Щурово: спасатели более четырех часов тушили масштабный пожар

23 апреля 2025, 11:21

Армия РФ обстреляла Лиман и Щурово: спасатели более четырех часов тушили масштабный пожар

Последствия обстрела Щурово. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Щурово. Фото: ГСЧС

22 апреля российские оккупанты обстреляли город Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Возник пожар в одноэтажном здании. Спасатели потушили пожар на площади 10 квадратных метров.

В тот же день ВС РФ ударили по поселку Щурово на Донетчине.

Загорелись три дома для отдыха. Бойцы ГСЧС более четырех часов тушили огонь. Они потушили пожар на площади 520 квадратных метров.

Напомним, что 21 апреля россияне также обстреляли Лиман, в результате чего возник масштабный пожар, который спасатели тушили почти 10 часов.

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