Вашингтон пригрозил прекратить свою посредническую роль между Москвой и Киевом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: ABC News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа. Об этом он сообщил во время публичного выступления.

«Если мы не получим положительного ответа, мы прекратим посредничество между Россией и Украиной. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам», — заявил Вэнс, которого цитирует Clash Report.

Ранее сообщалось что запланированная встреча министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне отложена. Сначала от участия отказался госсекретарь США Марко Рубио, а затем главы МИД Британии, Франции и Германии. Теперь мероприятие будет проведено в формате технических переговоров между чиновниками.