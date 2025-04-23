Оккупанты перекладывают вину за пожары на работников лесхозов

На временно оккупированной Луганщине работников лесных хозяйств принуждают подписывать документы о персональной ответственности за противопожарную безопасность. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».
По данным сопротивления, такие требования стали массовыми в последние недели — оккупационные власти пытаются переложить ответственность за возможные пожары на местных работников. Это происходит на фоне приближающегося лета, когда резко возрастает риск возгораний.
В прошлом году в период с мая по сентябрь на захваченных территориях Донетчины и Луганщины ежедневно фиксировалось до 200 пожаров. Из-за острого дефицита спасательных служб выгорали целые улицы в селах.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях