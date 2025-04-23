Мануховка атакована БпЛА и КАБами: повреждён объект критической инфраструктуры

В результате вражеской атаки по селу Мануховка Новослободской громады (Сумская область) повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает Оперативное командование «Север».
По данным издания «Кордон.Медіа», утром 22 апреля россияне атаковали населённый пункт с помощью дрона-камикадзе типа «Молния». Вследствие удара без электроснабжения остались 7 населённых пунктов, уточнила глава громады Ольга Гаркавенко.
Ночью того же дня по Мануховке было сброшено 3 авиабомбы (КАБ). Разрушены магазин и два частных дома. Повреждены ещё шесть домов, дом культуры, медпункт, библиотека и памятник.
Обстрелы продолжаются по всей линии приграничья — Черниговская, Сумская и части Харьковской областей. За сутки зафиксировано около 199 обстрелов (503 взрыва).
Также сообщается, что силы обороны сбили 12 вражеских БпЛА над зоной ответственности ОТГ «Северск».
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