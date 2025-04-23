Армия РФ 33 раза ударила по населенным пунктам Донецкой области за сутки: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 22 апреля. Фото: ОВА

В результате российских обстрелов 22 апреля на Донетчине погибли как минимум 4 человека, еще 6 получили ранения. Об этом по состоянию на утро 23 апреля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

«За сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 143 человека, в том числе 9 детей», — отметил он.

Наиболее тревожная ситуация — в Покровском районе. В Мирнограде трое погибших и четверо раненых. В Новоэкономическом Гродовской громады один человек погиб, полностью разрушены 17 домов. Под обстрелы также попали Доброполье, Черниговка, Покровск и Иванополье.

В Краматорском районе разрушения зафиксированы в Торском, Заречном, Щурово, Озерном, Дружковке, Константиновке, Белокузьминовке и Долгой Балке.

Повреждены десятки домов, предприятия, админздания и транспорт, отметил Филашкин.