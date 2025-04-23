Минобороны одобрило FPV-дрон «Генерал Черешня» с электродвигателем

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию новый FPV-дрон под названием «Генерал Черешня». Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Дроны комплекса базируются на рамах разного типоразмера и оснащаются мощными электродвигателями. В зависимости от конструкции и задач, коптеры могут нести взрывные заряды, предназначенные для поражения бронированной техники, автомобилей и укреплений противника.
Одним из ключевых преимуществ комплекса является быстрая подготовка к запуску — дрон можно развернуть за считанные минуты, что значительно повышает безопасность экипажа и мобильность боевого применения.
Ранее ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки.
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