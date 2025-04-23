Заканчивается «энергетическое перемирие»: угроза ракетных атак

ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ

25 апреля завершается так называемое «энергетическое перемирие», что может свидетельствовать о подготовке новой волны массированных ракетных атак со стороны РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Exilenova+».



По оперативной информации, в Черном море зафиксированы два корабля-носителя крылатых ракет «Калибр» с общим возможным залпом до 12 ракет.



Также отмечено перемещение стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: шесть самолетов вернулись на авиабазу «Оленья» с авиабазы «Белая». Состоянием на утро 23 апреля, на базе находятся 8 таких бомбардировщиков, ещё трое — предположительно на авиабазе «Энгельс-2».



Кроме того, в 12:05 зафиксирована посадка Ил-76 на «Энгельс-2», вероятный груз — крылатые ракеты Х-101/555. Это уже пятый подобный рейс на базу с начала апреля — после последней массированной атаки.

Напомним, в ночь на 23 апреля Россия атаковала Украину 134 ударными дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами других типов.