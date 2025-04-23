Закон об утраченном жилье в оккупации: переселенцы требуют подписи Зеленского

Петиция, в которой переселенцы с временно оккупированных территорий Украины призвали Владимира Зеленского подписать закон №11161, набрала свыше 25 тысяч подписей — необходимый минимум для официального рассмотрения. Президент должен был отреагировать на неё до 23 марта, но ответа до сих пор не предоставил.



Речь идёт о законе, который предусматривает компенсации за утрату или повреждение жилья в результате российской войны против Украины. Документ был принят Верховной Радой ещё в начале декабря 2024 года, но всё ещё не подписан главой государства. Тем временем миллионы украинцев из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не могут воспользоваться правом на компенсацию.



Согласно украинскому законодательству, президент обязан в течение 15 дней подписать или наложить вето на принятый парламентом закон. Однако в случае с документом №11161 этот срок уже дважды превышен.



Петицию разместил житель ныне оккупированного Бахмута Аркадий Петросян, который ранее добивался принятия закона. Помимо голосов на сайте, его команда собрала ещё 25 тысяч бумажных подписей в поддержку инициативы.



В обращении подчеркивается, что на данный момент в Украине отсутствует механизм компенсации для внутренне перемещённых лиц, чьё жильё было разрушено или повреждено в результате российской агрессии в прифронтовой зоне или в оккупации.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11161 о компенсациях за разрушенное или уцелевшее имущество на оккупированных с 24 февраля 2022 год территориях или на территориях, где ведутся активные боевые действия.



Разработчики законопроекта рассматривали предложение расширить сферу действия закона на пострадавших лиц, чья недвижимость была повреждена или уничтожена до 24 февраля 2022 года, или находилась на временно оккупированных территориях по состоянию на эту дату. Однако предложение отклонили.



