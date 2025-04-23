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Пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском

23 апреля 2025, 16:10

Пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском

«Прилет» дрона на позиции ВС РФ под Волчанском. Фото: кадр из видео «Прилет» дрона на позиции ВС РФ под Волчанском. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники из бригады «Гарт» нанесли точные удары по позициям российских войск под Волчанском. В результате ликвидированы десять оккупантов и уничтожена антенна связи. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.


По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских войск составили 1210 человек. Кроме того, силы обороны Украины вывели из строя восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО и одно средство ПВО.

Также уничтожено 138 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единица специальной техники. 

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