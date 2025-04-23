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Су-27 ВСУ разбомбил позиции РФ в Торецке

23 апреля 2025, 16:30

Су-27 ВСУ разбомбил позиции РФ в Торецке

Авиаудар GBU-62 JDAM-ER по россиянам в Торецке. Фото: кадр из видео Авиаудар GBU-62 JDAM-ER по россиянам в Торецке. Фото: кадр из видео

Истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ уничтожил здание, в котором укрепились штурмовые группы российских войск. Об этом сообщается в блоге украинских лётчиков «Соняшник».

По мнению автора, этот удар уже называют легендарным: пилот не только точно поразил цель, но и в процессе операции вышел лоб в лоб с вражеским Су-30, выпустил ракету Р-27 и заставил противника отступить, выиграв время для удара.

Военный телеграм-канал WarArchive уточняет, что удар по зданию в частично оккупированном Торецке был нанесён высокоточной авиабомбой GBU-62 JDAM-ER.

«Оккупированный Торецк — не даем врагу ни единого шанса закрепиться», — говорится в сообщении.

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