Российские войска оккупировали несколько поселков и существенно продвинулись под Торецком – DeepState

Ситуация под Торецком. Фото: карта DeepState

Российская армия продолжает развивать успех юго-западнее города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



За довольно короткий промежуток времени ВС РФ существенно продвинулись, оккупировав село Пантелеймоновка и поселок Валентиновка, а также заняли практически весь поселок Сухая Балка и уже предпринимают попытки штурмовых действий на село Романовка.



«Довольно неприятная ситуация складывается в этом районе, где россияне после долгих попыток нашли слабое место в обороне. Врагу до сих пор не удается «провалить» оборону украинских военных на отрезке Леонидовка-Петровка-Щербиновка. Какие бы усилия они не прилагали, используя постоянное давление пехоты с поддержкой техники – все безуспешно. Но прорыв через позиции в районе Пантелеймоновки-Валентиновки дает возможность развивать успех с правого фланга Сил обороны Украины в Торецком районе и, в частности, обойти ту же Щербиновку. После Романовки, скорее всего, россияне будут пытаться выйти к Александро-Калиновому и Катериновке, чтобы овладеть логистикой, в частности самого Торецка, где достаточно огневого контроля, как показала неоднократная практика на других участках фронта», – сказали в DeepState.

Напомним, что Россия готовится к большому наступлению для выхода до 9 мая на границу Донецкой и Днепропетровской областей.