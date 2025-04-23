Свириденко: Украина не согласится на замороженный конфликт под видом мира

Первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинский народ не примет «замороженный конфликт», замаскированный под мирное соглашение, и не признает аннексию Крыма. Об этом она написала в соцсети X в день переговоров украинской делегации с представителями США и ЕС в Лондоне.



«Украина готова к переговорам, но не к капитуляции», — подчеркнула она, добавив, что не может быть соглашения, которое даст России передышку и возможность перегруппировки.



Свириденко указала, что полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море — необходимое условие для любых дальнейших шагов. Если Москва выберет тактику частичной паузы, Киев оставляет за собой право на симметричный ответ.



Она также отметила: если Украине не будет предоставлено членство в НАТО, она будет добиваться обязательных и действенных гарантий безопасности — «достаточно сильных, чтобы сдерживать агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечивать стабильный мир».



Переговоры в Лондоне проходят при участии спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога. Отсутствие госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Стива Уиткоффа, которые ранее присутствовали на аналогичной встрече в Париже, западные СМИ расценивают как сигнал отсутствия изменений в позиции США.



По данным New York Times, причиной стало то, что президент Украины Владимир Зеленский отказался рассматривать вопрос признания Крыма российским.

Ранее сообщалось, Соединенные Штаты могут выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа.

Заморозить войну вдоль текущий линии фронта предложил Украине и России вице-президент США Джей Ди Вэнс.