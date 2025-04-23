В Белгородской области российские военные разграбили базу отдыха

Российские военные разграбили базу отдыха в Белгородской области РФ. Иллюстративное фото

Российские военные разгромили и разграбили базу отдыха «Малиновка» в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области РФ, утверждает местное издание «Пепел».

По сведениям журналистов, базу отдыха законсервировали в мае 2023 года после очередных обстрелов Шебекино и Новой Таволжанки, после чего «Малиновку» самовольно заняли военные разных подразделений.

С мая 2023-го по февраль 2025-го, пишет «Пепел», на территории базы находились бойцы из ЧВК Вагнера и как минимум две группы военнослужащих под управлением командиров с позывными «Рязань» и «Страж».

Когда военные покинули базу, они оставили после себя выбитые стекла и двери, разбитую мебель и разграбленные помещения.

Собственники базы составили список похищенного имущества из 37 наименований, отмечает издание. В частности, с базы были украдены холодильники, бытовая техника, промышленный гриль, два бильярдных стола, насосы для бассейна, надувная лодка, 160 алюминиевых радиаторов, 400 метров пластиковых труб, 200 квадратных метров ковролина, а также 400 литров тосола, слитого из системы отопления.

Владельцы «Малиновки» обратились с заявлением о краже в следственные органы еще 10 февраля, однако о результатах расследования до сих пор ничего неизвестно.