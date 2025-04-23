Украина отказалась обсуждать территории до прекращения огня — Reuters

Украинская делегация прибыла на переговоры в Лондон с документом, в котором чётко зафиксирована позиция: обсуждение территориальных вопросов возможно только после полного и безусловного прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



«Украина во вторник передала европейским партнёрам документ, где указано, что не будет никаких дискуссий о территориальных уступках до полного прекращения огня», — говорится в публикации агентства от 23 апреля.



На этом фоне западные медиа сообщили о якобы намерениях представителей США настаивать на юридическом признании российской оккупации Крыма и де-факто признании оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



При этом в Вашингтоне произошли кадровые перестановки в делегации: госсекретарь Марко Рубио отменил поездку в Лондон, как и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который вместо этого направился в Москву. Источник Reuters связал это с «нервозностью» американской стороны и тем, что позиция Киева может не совпадать с договорённостями между США и Россией.



Поздно вечером Рубио провёл разговор с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми и выразил намерение приехать в Лондон позднее.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что ключевой темой переговоров станет достижение полного прекращения огня как необходимое условие начала диалога. А вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина готова говорить о мире, но не об уступках и признании оккупации.



Заморозить войну вдоль текущий линии фронта предложил Украине и России вице-президент США Джей Ди Вэнс. Соединенные Штаты могут выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа.