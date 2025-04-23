Трамп: США не требуют от Украины признания Крыма, но заявления Зеленского мешают переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не требует от Украины признания Крыма российским. Однако, по его мнению, заявления президента Владимира Зеленского на эту тему мешают переговорам о прекращении войны.



В своём посте в сети Truth Social Трамп раскритиковал публикацию The Wall Street Journal, где Зеленский подчеркнул, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма». По словам Трампа, такие заявления являются «провокационными» и усложняют возможность достижения мирных договорённостей.



«Крым был потерян ещё при президенте Обаме и уже давно не обсуждается как предмет переговоров. Никто не просит Зеленского признавать Крым российским, но если он действительно хотел его вернуть — почему за него не боролись одиннадцать лет назад?» — написал Трамп.



Он также заявил, что ситуация для Украины остаётся критической: «Украина может получить мир, или же вести войну ещё три года и потерять всё». По его словам, он стремится спасти тысячи украинских и российских жизней, которые теряются каждую неделю, и готов помочь сторонам найти выход из конфликта.



Ранее в СМИ сообщалось, что США якобы допускают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках будущего мирного соглашения. Владимир Зеленский, в свою очередь, отрицает обсуждение подобного сценария с Трампом. Он подчеркнул, что Украина выступает за справедливый мир, но отказывается превращать тему оккупированных территорий в предмет торга, поскольку это ведёт к затягиванию войны — цели, к которой, по его словам, стремится Россия.



Зеленский также отметил, что попытки «делить» конфликт на части и обсуждать компромиссы по Крыму — это возвращение к провальным форматам прошлого, в которых Украина уже несла потери.

Украинская делегация прибыла на переговоры в Лондон с документом, в котором чётко зафиксирована позиция: обсуждение территориальных вопросов возможно только после полного и безусловного прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



Вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина готова говорить о мире, но не об уступках и признании оккупации.



Заморозить войну вдоль текущий линии фронта предложил Украине и России вице-президент США Джей Ди Вэнс. Соединенные Штаты могут выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа.