Украинские дроны атаковали завод «Шахедов» в Татарстане: что известно

Вооружённые Силы Украины 23 апреля нанесли удар по заводу по производству ударных беспилотников в Елабужском районе Татарстана — на расстоянии более тысячи километров от границы. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, мощность предприятия, по которому был нанесён удар, составляет до 300 беспилотников в сутки. В результате атаки зафиксированы взрывы в районе цели. Уточняется, что повреждён цех финальной сборки.
Генштаб назвал операцию «справедливым ответом» на использование этого объекта для обеспечения российской агрессии против Украины и террористических атак на гражданские объекты.
Ранее атаку на завод в Алабуге подтвердил и глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он уточнил, что в 2024 году на предприятии было произведено более 6 тысяч ударных дронов типа «Шахед» и «Герань», а также ложных целей.
По информации из украинских соцсетей, удар нанесли шесть украинских дронов-самолётов: пять достигли цели, один был сбит. При этом в российских медиа признали только один сбитый дрон и не упомянули об ущербе.