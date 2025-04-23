Москва снова требует признания оккупации четырех регионов Украины

В Кремле снова подали сигнал о том, что РФ хочет иметь полный контроль минимум над 4 регионами Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что война «прекратилась бы мгновенно», если бы Украина вывела войска из «регионов, закрепленных в российской конституции» — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Financial Times сообщило, что глава Кремля Владимир Путин предложил США остановить войну против Украины по нынешней линии фронта. Европейские чиновники опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине — например, признание аннексии Крыма и запрет вступления в НАТО. Песков в комментарии прокремлевскому агентству «РИА Новости» назвал эту новость «фейком».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не требует от Украины признания Крыма российским. Однако, по его мнению, заявления президента Владимира Зеленского на эту тему мешают переговорам о прекращении войны.