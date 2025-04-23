Песков: отставка Зеленского не входит в требования России

Отставка президента Украины Владимира Зеленского не входит в число требований России по мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Point.



Песков отметил, что даже в случае подписания мирного соглашения «прямо сейчас», легитимность Зеленского в будущем могла бы быть поставлена под сомнение в Украине — из-за, как он выразился, спорного статуса президента на фоне военного положения и отдельных положений Конституции.



Ранее в западных и украинских СМИ не раз появлялись утверждения от источников, что Россия де-факто стремится к смене власти в Украине или по крайней мере к исключению Зеленского из переговорного процесса.



Также были сообщения в западных СМИ (Financial Times, The Wall Street Journal) о попытках Кремля склонить западных партнёров Украины к признанию «новой реальности» на оккупированных территориях — в том числе и через ослабление текущего украинского руководства.



Таким образом Москва уже несколько лет пытается использовать риторику о «нелегитимности» президента Украины.

Ранее в Кремле снова подали сигнал о том, что РФ хочет иметь полный контроль минимум над 4 регионами Украины.