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Смерть ребенка на переходе в Макеевке: за рулем мог быть российский военный

23 апреля 2025, 22:07

Смерть ребенка на переходе в Макеевке: за рулем мог быть российский военный

Иллюстративное изображение создано при помощи ИИ. Иллюстративное изображение создано при помощи ИИ.

В оккупированной Макеевке за два дня произошло два ДТП, в которых на пешеходном переходе сбили детей. Один инцидент — смертельный.

Первый случай произошел 22 апреля. Местные медиа сообщают, что нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе двух школьников в Червоногвардейском районе Макеевки.

Дети переходили дорогу по улице Фабрициуса, когда 45-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил их. В результате ДТП школьники получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Детям — 7 и 15 лет.

Второй случай произошел в микрорайоне Зеленый в районе одноименной остановки 21 апреля. Есть лишь видеозапись в открытом доступе. Камера наблюдения зафиксировала, как на пешеходном переходе грузовой автомобиль наехал на двух подростков. Светофор на данном участке дороги не работал.

Один из парней отбежал, второй — не сориентировался и попал под колеса грузовика, который ехал на высокой скорости. На видео зафиксировано, что водитель — предположительно в военной форме, не скрылся с места ДТП. У аварии есть очевидцы. Ребенок погиб.

Местные жители, требующие справедливости в социальных сетях, где опубликовано видео, опасаются, что дело могут «замять», так как за рулем мог быть российский военный. Грузовик маркирован буквой Z, что означает, что это российская военная техника, которую используют для войны против Украины.

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