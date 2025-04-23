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Главное за день: Переговоры, которые не состоялись. РФ атаковала автобус в Марганце

23 апреля 2025, 23:00

Главное за день: Переговоры, которые не состоялись. РФ атаковала автобус в Марганце

Политика

Ранее запланированная встреча министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне отложена. Сначала от участия отказался госсекретарь США Марко Рубио, а затем главы МИД Британии, Франции и Германии. Теперь мероприятие будет проведено в формате технических переговоров между чиновниками. По информации американского телеканала CNN, Марко Рубио отказался от участия, поскольку Киев отвергнет ключевой пункт предложения американской администрации по прекращению войны.

Заморозить войну вдоль текущий линии фронта предложил Украине и России вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам Вэнса, это означает, что и Киев, и Москва должны будут отказаться от части территорий, которые сейчас контролируют. При этом Вэнс допустил, что итоговая линия разграничения может не совпасть с нынешней линией фронта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не требует от Украины признания Крыма российским. Однако, по его мнению, заявления президента Владимира Зеленского на эту тему мешают переговорам о прекращении войны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что война «прекратилась бы мгновенно», если бы Украина вывела войска из «регионов, закрепленных в российской конституции» — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Общество

За последнюю неделю из Донецкой области эвакуировались 853 человека. По данным областной военной администрации, фиксируются случаи возвращения людей — за неделю в область вернулись 198 человек.

Боевые действия

В Полтаве три человека получили травмы из-за ночной атаки дронов. В результате российского обстрела окраин Краматорска пострадала местная жительница. Авиация РФ сбросила три авиабомбы на Черниговку в Донецкой области, ранены один человек, повреждены семь домов. В Славянске погиб пожилой мужчина. Удар по автобусу в Марганце: погибли восемь женщин и один мужчина, 49 человек ранены. Россия уничтожила объект, который обеспечивает светом Херсон, в городе пытаются стабилизировать ситуацию.

ВСУ нанесли удар по заводу по производству ударных беспилотников в Елабужском районе Татарстана. В результате атаки поврежден цех финальной сборки.

По данным аналитиков DeepState, за довольно короткий промежуток времени ВС РФ существенно продвинулись, оккупировав село Пантелеймоновка и поселок Валентиновка, а также заняли практически весь поселок Сухая Балка и уже предпринимают попытки штурмовых действий на село Романовка.

В пресс-службе ОСУВ «Хортица» также заявили, что ВС РФ продолжают атаковать на Покровском направлении и не оставляют попыток до 9 мая выйти на административную границу Донетчины и Днепропетровщины.

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