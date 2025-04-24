Киев подвергся массированной атаке РФ: много погибших и раненых

Россияне массированно ударили по Киеву, много погибших и раненых. Фото: Константин и Влада Либеровы

По меньшей мере 9 человек погибли, и более 60 — получили ранения из-за массированной комбинированной атаки России по Киеву ночью 24 апреля. Из-за обстрела в Киеве фиксируют пожары в жилых домах, есть разрушения, спасатели продолжают искать людей под завалами. Об этом сообщают спасатели и местные власти.

Внимание, жестокие кадры!

Первые взрывы в Киеве прогремели после полуночи, когда российская армия нанесла массированный комбинированный удар крылатыми ракетами типа «Калибр», дронами-камикадзе типа «Шахед» и баллистическим вооружением по столице.

В КГВА около 02:00 сообщили первые данные о последствиях российского обстрела. По данным ведомства, в нескольких районах Киева возникли пожары в жилых и нежилых зданиях.

Около 6 часов утра в ГСЧС уточнили последствия ночного обстрела. По предварительным данным спасателей, количество погибших в Киеве возросло до 9 человек, еще 63 — ранены, среди них — шестеро детей.

«Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС обнародовали кадры последствий массированной атаки по столице.

СМИ также утром обнародовали видео, на котором видно разрушения в Киеве из-за массированной российской атаки ночью.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах обстрела в Киеве. В ГСЧС отметили, что по состоянию на 06:00 продолжается поиск людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных зданий.