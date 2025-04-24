В больнице скончался раненый месяц назад «военкор» российского пропагандистского телеканала

Раненый месяц назад «военкор» российского пропагандистского телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице. Фото: Красная звезда

«Военкор» российского пропагандистского телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который месяц назад получил ранения на оккупированной части Луганской области, скончался в больнице.

Как уточняет газета «Красная звезда», Гольдин умер рано утром 22 апреля в результате остановки сердца.

«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра „Красная звезда“ лейтенант Никита Максимович Гольдин», — говорится в сообщении.

Гольдин был тяжело ранен 24 марта во время обстрела в Луганской области.

Тогда на месте погибли еще три сотрудника росСМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.