ДонГУ интегрируют в «Движение Первых» — меньше учебы, больше пропаганды

Донецкий государственный университет (ДонГУ), находящийся под оккупацией, подписал соглашение о сотрудничестве с прокремлёвской молодежной организацией «Движение Первых». Об этом сообщают активисты украинского движения сопротивления «Жовта Стрічка».



Формально речь идет о «совместных мероприятиях и проектах», но на практике — это усиление идеологического давления на студентов.



Вместо занятий учащиеся будут всё чаще направляться на пропагандистские форумы, конференции «о единстве с Россией», концерты с символикой Z и другие мероприятия, где место обучения и критического мышления занимает навязанная повестка.



«ДонГУ фактически интегрируют в "Движение Первых" — идеологии будет ещё больше, обучения ещё меньше», — говорится в сообщении «Жовтої Стрічки».

Напомним, в оккупированном Донецке студентов «Донецкого государственного университета» предупреждают об отчислении за прослушивание украинской музыки.