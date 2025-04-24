Под завалами дома в Киеве, вероятно, остаются до 10 человек — МВД

До 10 человек могут оставаться под завалами разрушенного дома в Киеве после российской атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают работать на месте обстрела в Святошинском районе Киева. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает «Радио Свобода».

По словам министра, спасательные службы уже обошли все квартиры в поврежденных домах, там не обнаружили погибших и раненых.

«Мы слышим звонки мобильных телефонов из-под завалов. Все указывает на то, что там остаются тела погибших. Возможно, и живых (…) Мы говорим предварительно о поиске еще до 10 человек», — заявил Клименко.

Также он уточнил, что в результате российской атаки на Киев погибли 8 человек: останки тела, обнаруженные на месте удара, ошибочно приняли за 9 погибшего. Эти останки передали на экспертизу.

Министр также рассказал, что в результате атаки погибли 2 ребенка из одной семьи, однако эта информация, по его словам, требует дополнительного подтверждения.

В настоящее время на месте удара работают более 100 спасателей.

Клименко также подчеркнул, что жилой дом разрушила российская ракета.

Напомним, сегодня ночью и рано утром Киев подвергся массированной атаке российских войск — противник бил по городу ракетами и беспилотниками.