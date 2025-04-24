В ВСУ рассказали, почему российская армия отступает от западных окраин Покровска

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Россияне еще в конце 2023 года поставили своей целью взятие города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, для захвата города ВС РФ приложили большие усилия.



«С декабря прошлого по февраль этого года у них было такое большое наступление, целью которого было охватить город с западной стороны – перерезать идущую на Павлоград трассу и просто помешать снабжению города, чтобы потом можно было там или сделать какой-то «мешок», или просто заставить украинские войска его покинуть. Это наступление не шло так, как у них планировалось. Они подошли к городу с юга, но не смогли продвинуться на запад. И где-то по состоянию на февраль они понесли очень большие потери и вынуждены были даже отойти. Сейчас этот отход фактически продолжается. Это последствие одной большой, но неудачной операции, в которой они потеряли очень много людей и техники», – рассказал Трегубов.

Напомним, что 21 апреля стало известно, что российская армия отступает от западных окраин Покровска.