Европа дала понять США, что не признает Крым российским — FТ

Керченский мост в оккупированном Крыму. Иллюстративное фото

Представители стран Европы сообщили администрации президента США Дональда Трампа, что европейские столицы не признают аннексированный Крым российской территорией.

Об этом сегодня сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам чиновника, крупнейшие европейские державы НАТО должны «отговорить» Вашингтон признавать Крым российским в одностороннем порядке.

«В худшем случае [США] не смогут достичь соглашения между Украиной и Россией, и все это будет навязано Украине. Вот тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не требует от Украины признания Крыма российским. Однако, по его мнению, заявления президента Владимира Зеленского на эту тему мешают переговорам о прекращении войны.