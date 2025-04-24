СБУ задержала шпиона РФ и пособника на границе Сумщины

Служба безопасности Украины задержала российского шпиона и его местного информатора, которые готовили прорыв диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Сумской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Один из задержанных — гражданин России, который проживал в Украине и недавно получил задание шпионить за Силами обороны. По замыслу российских спецслужб, он должен был обеспечить маршрут для проникновения ДРГ с территории Брянской области РФ в Шосткинский район Сумщины.
Чтобы обойти позиции украинских войск, злоумышленник привлёк к разведке 60-летнего местного жителя — безработного, ожидавшего оккупации региона. Под видом рыбака они объезжали приграничную местность, скрытно фиксировали расположение военных объектов и мест падения вражеских снарядов, чтобы передать данные ФСБ.
Злоумышленники были задержаны на блокпосту после попытки покинуть район базирования украинских войск. При них обнаружены мобильные телефоны, использовавшиеся для съёмки и связи с куратором. Следствие уже предъявило фигурантам подозрения. Оба находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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