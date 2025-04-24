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В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной: россияне ее пытали в плену

24 апреля 2025, 12:13

В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной: россияне ее пытали в плену

Виктория Рощина. Фото: Facebook Виктория Рощина. Фото: Facebook

В рамках недавней репатриации в конце февраля 2025 года тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Об этом в интервью изданию «Цензор.НЕТ» сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

По его словам, с помощью ДНК-экспертизы идентифицировали личность журналистки.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что некоторое время после возвращения тела журналистки нужно было сохранять тишину, потому что россияне часто применяют тактику замены тел и не было уверенности, что это именно Виктория Рощина.

«Учитывая пытки и состояние тела, семья Рощиной попросила не одну, а несколько ДНК-экспертиз. Насколько мне известно, экспертизы проводили не только в Украине, но и за границей, чтобы убедиться, что это Виктория. Россияне убили 27-летнюю журналистку, которую долгое время незаконно удерживали и пытали», – сказал Юрчишин.

Напомним, что Виктория Рощина пропала 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда готовила репортаж.

В мае 2024 года Россия впервые признала, что держит в плену Рощину.

10 октября появилась информация о смерти в российском плену журналистки Виктории Рощиной. Она подтвердилась в этот же день. Согласно уведомлению Минобороны РФ, которое от ведомства получил отец журналистки, Рощина умерла 19 сентября.

Позже стало известно, что украинскую журналистку россияне держали в учреждениях, где применяют пытки.

Виктория сотрудничала с «Новостями Донбасса» летом и осенью 2022 года как журналистка-фрилансер. До этого момента за ее плечами был многолетний опыт работы в украинских СМИ. С материалами, написанными Викторией, можно ознакомиться по ссылке

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