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На Лиманском направлении дроны ВСУ уничтожили 3 БТР РФ

24 апреля 2025, 12:59

На Лиманском направлении дроны ВСУ уничтожили 3 БТР РФ

Удар дронов ВСУ по БТР РФ. Фото: кадр из видео Удар дронов ВСУ по БТР РФ. Фото: кадр из видео

На Лиманском направлении бойцы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» при поддержке подразделения «Signum» бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили три российских бронетранспортёра вместе с экипажами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ОСГВ «Хортица».

БТР двигались колонной в сторону позиций украинских войск, но были оперативно выявлены и атакованы дронами. В результате точной работы операторов вражеская техника и экипажи были полностью уничтожены.

По оценкам, потери врага в этой операции составляют примерно $3 миллиона — это стоимость сожжённой техники и оборудования.

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