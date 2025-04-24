На Лиманском направлении дроны ВСУ уничтожили 3 БТР РФ

На Лиманском направлении бойцы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» при поддержке подразделения «Signum» бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили три российских бронетранспортёра вместе с экипажами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ОСГВ «Хортица».
БТР двигались колонной в сторону позиций украинских войск, но были оперативно выявлены и атакованы дронами. В результате точной работы операторов вражеская техника и экипажи были полностью уничтожены.
По оценкам, потери врага в этой операции составляют примерно $3 миллиона — это стоимость сожжённой техники и оборудования.
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