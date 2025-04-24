Силы спецопераций ВСУ в ближнем бою уничтожили взвод военных КНДР в Курской области

6-й полк «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ провел специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
В ходе ближнего боя и быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.
«Эти события произошли в прошлом месяце, но из-за оперативной безопасности мы только сейчас можем рассказать об этом и показать видео с беспилотника и камер воинов ССО. Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек – втрое больше их – и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное преимущество противника и артиллерийский огонь, воины ССО доказали преимущество качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов при контакте. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи», – отметили в Силах спецопераций.
Напомним, что украинские войска продвинулись в городе Торецк Донецкой области.