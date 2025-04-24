Полиция показала первые минуты после удара по Киеву

Первые минуты помощи в Киеве. Фото: кадр из видео

Патрульная полиция Киева опубликовала кадры первых минут работы на месте российских обстрелов столицы, в частности Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.







«Этой ночью ад на земле был в Киеве, Харькове, Павлограде и других городах: огонь, крики людей, звонки мобильных телефонов из-под завалов домов, кровь, смерть, сирены скорых, спасателей, полицейских. Россия в очередной раз безжалостно нацелила свое смертоносное оружие против гражданского населения — сознательно, снова против обычных граждан», — говорится в сообщении.



В течение ночи российские войска атаковали жилые кварталы, административные здания и объекты критической инфраструктуры.

Мониторинговый канал зафиксировал несколько волн ракетной атаки:

1-я волна крылатых ракет: 00:28–01:17

Баллистические удары: 01:05–01:36

2-я волна крылатых ракет: 03:46–04:26

3-я волна: 04:00–05:15

4-я волна: 05:17–05:56

Патрульные обеспечивали эвакуацию пострадавших и проезд спецтехники к завалам. Все экстренные службы работали на месте всю ночь.

Напомним, в ночь на 24 апреля 2025 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины.