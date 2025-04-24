Полиция показала первые минуты после удара по Киеву

Патрульная полиция Киева опубликовала кадры первых минут работы на месте российских обстрелов столицы, в частности Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Этой ночью ад на земле был в Киеве, Харькове, Павлограде и других городах: огонь, крики людей, звонки мобильных телефонов из-под завалов домов, кровь, смерть, сирены скорых, спасателей, полицейских. Россия в очередной раз безжалостно нацелила свое смертоносное оружие против гражданского населения — сознательно, снова против обычных граждан», — говорится в сообщении.
В течение ночи российские войска атаковали жилые кварталы, административные здания и объекты критической инфраструктуры.
Мониторинговый канал зафиксировал несколько волн ракетной атаки:
Патрульные обеспечивали эвакуацию пострадавших и проезд спецтехники к завалам. Все экстренные службы работали на месте всю ночь.
Напомним, в ночь на 24 апреля 2025 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины.
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