В мае Украина может объявить дефолт: Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации госдолга — FT

Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд госдолга и уже в мае может объявить дефолт. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Отмечается, что в конце следующего месяца Киеву предстоит выплатить около $600 млн по ВВП-варрантам за 2023 год. Если договориться с инвесторами так и не удастся, стране придется выбирать между выполнением обязательств и объявлением дефолта.

В Министерстве финансов при этом заявили, что продолжают переговоры и «рассматривают все возможные сценарии».

В прошлом месяце Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что несвоевременная реструктуризация этих варрантов составляет «важный риск» для стабильности программы помощи Украине на $15,5 миллиарда и успешно проведенной Киевом прошлогодней реструктуризации облигаций более чем на $20 миллиардов.

Отмечается, что ВВП-варранты не были включены в предварительную реструктуризацию из-за их сложности, но Киев настаивает на необходимости достижения договоренности во избежание значительных выплат инвесторам в будущем.

Эти выплаты привязаны к темпам годового экономического роста Украины, который может существенно возобновиться при прекращении боевых действий с Россией.

В случае отсутствия соглашения до конца мая, Киеву придется решить, объявить ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть произведен в конце мая и зависит от показателей экономики в 2023 году, если ему не удастся вовремя достичь соглашения о реструктуризации.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации украинского долга в 2015 году с целью стимулирования кредиторов поддержать страну, предоставив им долю от будущего экономического роста.

Однако после российского вторжения в 2022 году они стали предметом споров, поскольку Киев и его западные партнеры не желают направлять значительные средства частным инвесторам в период восстановления экономики после глубокой рецессии, вызванной войной.