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МиГ-29 ВСУ уничтожил блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении

24 апреля 2025, 15:55

МиГ-29 ВСУ уничтожил блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении

Прилет JDAM по блиндажу оккупантов. Фото: кадр из видео Прилет JDAM по блиндажу оккупантов. Фото: кадр из видео

На Запорожском направлении украинский истребитель МиГ-29 нанес точечный удар по блиндажу с живой силой противника. Об этом сообщили в блоге украинских летчиков «Соняшник».

«Вот он JDAM чудесатворящий — около взвода йобликов вместе с БК отправились кобзониться», — говорится в сообщении пилотов.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: 10 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения противника, 2 пункта управления БпЛА, 1 средство радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийские системы и еще один важный военный объект. 

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