Трамп может встретиться с Путиным после своего визита на Ближний Восток — CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным «вскоре после своей поездки на Ближний Восток». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трамп сообщил журналистам, что, скорее всего, не будет встречаться с Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток в мае, как предполагалось ранее.

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии, передает CNN.

Трамп собирается посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты 13-16 мая.

Ранее Трамп допускал, что его встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии. В этой же стране США проводили отдельные переговоры с Россией и Украиной, на которых обсуждалось прекращение огня.