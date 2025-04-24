«Владимир, остановись»: Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Киеву

Президент США Дональд Трамп не доволен российскими ударами по Киеву. Об этом заявил сам Трамп после ракетного удара по столице Украины 24 апреля.
По его словам, «это не нужно и очень не вовремя».
«Владимир, остановись. Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение», – сказал президент США.
Напомним, что ночью 24 апреля Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли восемь человек, еще 90 – получили ранения.
В Святошинском районе столицы под завалами разрушенного дома могут находиться еще около 10 человек.
В Кремле ракетный удар по Киеву оправдали «окончанием пасхального перемирия».