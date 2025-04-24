«Владимир, остановись»: Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Киеву

Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Президент США Дональд Трамп не доволен российскими ударами по Киеву. Об этом заявил сам Трамп после ракетного удара по столице Украины 24 апреля.



По его словам, «это не нужно и очень не вовремя».



«Владимир, остановись. Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение», – сказал президент США.

Напомним, что ночью 24 апреля Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли восемь человек, еще 90 – получили ранения.



В Святошинском районе столицы под завалами разрушенного дома могут находиться еще около 10 человек.



В Кремле ракетный удар по Киеву оправдали «окончанием пасхального перемирия».