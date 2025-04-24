Пилоты дронов обнаружили передвижение войск и предотвратили российский штурм на Северском направлении

Уничтоженная российская техника на Северском направлении. Фото: кадр из видео

На днях пилоты 108-го горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ заранее обнаружили передвижение российских войск и остановили штурм на Северском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В результате боевой работы уничтожены два авто и пять мотоциклов.



«Оккупанты попытались снова провести штурмовые действия. Но заблаговременное обнаружение передвижения, мастерство наших операторов и дроны остановили их действия в самом начале», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ рассказали, почему российская армия отступает от западных окраин города Покровск Донецкой области.