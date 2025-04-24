В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент

Установка герба РФ на монумент в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео

В Приморском парке оккупированного Мариуполя на 17-метровую стелу «Город воинской славы» устанавливают герб России. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Монумент откроют к так называемому «Дню победы». По словам россиян, это «подарок городу».



«Отмечается, что на фоне других городов воинской славы именно в Мариуполе используется наибольшее количество барельефов, а стела из всех будет «самая величественная». На тумбах размещены барельефы и горельефы. Их отливали в Москве и Подмосковье. На тумбах отразили события 2014 года на Донетчине и можно увидеть исторические этапы становления города. Конечно, отшлифованные российской пропагандой. Центральное место на постаменте отведено указу Путина о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». Сам монумент посвящен военным РФ, участвовавшим в наступлениях на Донбассе», – сказали в горсовете.

Напомним, что в оккупированном городе Северскодонецк на Луганщине не хватает врачей.