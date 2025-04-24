В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления

В оккупированном селе Фащевка на Луганщине зафиксированы признаки действия движения сопротивления. Как сообщает «Жовта Стрічка», в населенном пункте появились завязанные жёлтые ленты — традиционный символ присутствия украинского подполья на временно оккупированных территориях.
Фащевка, расположенная между Хрустальным и Антрацитом, была оккупирована еще в 2015 году. Фактически речь идет о двух одноимённых населённых пунктах, находящихся в нескольких километрах друг от друга — в Ровеньковском и Алчевском районах.
До 2014 года здесь функционировал крупный железнодорожный узел, обслуживающий потоки в Луганск, Антрацит, Иловайск и на территорию России. В регионе расположены обогатительные фабрики, склады и важные энергетические маршруты, связанные с антрацитовыми шахтами.
С 2022 года Россия активно использует логистику Фащевки для перевозки угля и военных грузов. Село фактически превратилось в один из ключевых транзитных пунктов для техники и снабжения оккупантов.
«Освобождение обеих Фащевок — важная задача для Украины. И становится еще важнее, когда местные жители демонстрируют свою веру и ожидание освобождения», — отмечают активисты «Жовтої Стрічки».
Для справки: от Фащевки до прифронтового Торецка — всего около 65 километров.
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