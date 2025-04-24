Reuters: Россия применила северокорейскую ракету КН-23 при ударе по Киеву

Число погибших в результате российской ракетно-дроновой атаки по Киеву в ночь на четверг достигло 12 человек, сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

«Спасатели деблокировали еще два тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже 12 погибших. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий», — написал Ткаченко в Telegram.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 90 пострадавших в результате ракетного удара по Киеву. Среди пострадавших 12 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. По меньшей мере 44 человека госпитализированы.

Во время массированной воздушной атаки Россия, предположительно, использовала северокорейскую баллистическую ракету KN-23 (KN-23А). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский военный источник.

По его словам, именно эта ракета стала причиной гибели как минимум восьми человек в результате обстрела столицы.

Отмечается, что официально украинские военные пока не раскрывали тип использованного вооружения. В заявлениях после атаки указывалось, что по Киеву были выпущены семь баллистических ракет, классифицированных как «Искандер-М/КН-23».

Согласно данным Reuters, к началу 2025 года Северная Корея поставила России 148 баллистических ракет KN-23 и KN-24.

Напомним, ранее сообщалось о 12 погибших и 90 пострадавших в результате ракетного удара по Киеву. Среди раненых — 12 детей в возрасте от полутора до 18 лет. Не менее 44 человек были госпитализированы.