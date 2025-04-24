Bloomberg: США потребуют от РФ признания права Украины на армию

Администрация президента Дональда Трампа собирается настаивать на том, чтобы Россия официально признала право Украины на собственные вооружённые силы и оборонную промышленность в рамках возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.



Ожидается, что специальный посланник США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос на следующей встрече с Владимиром Путиным. По данным агентства, это свидетельствует о желании Белого дома добиться уступок от обеих сторон — и от Украины, и от России — в стремлении положить конец войне.



Ранее многие критиковали позицию США за явную симпатию к российской стороне, особенно в свете предложений Трампа, связанных с отказом Украины от членства в НАТО. Новый шаг с требованием признать право Киева на полноценную армию может изменить восприятие подхода Вашингтона к переговорам, пишет издание.



Если Москва согласится на такое условие, это будет означать отказ от одной из ключевых целей, озвученных Владимиром Путиным с начала полномасштабного вторжения — демилитаризации Украины.

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство российскими ударами по Киеву. Также Трамп заявил, что встретится с Путиным «вскоре после своей поездки на Ближний Восток».

Также Трамп заявил, что Вашингтон не требует от Украины признания Крыма российским. Однако, по его мнению, заявления президента Владимира Зеленского на эту тему мешают переговорам о прекращении войны.