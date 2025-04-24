ООН: с начала апреля в Украине пострадали почти 850 мирных жителей из-за обстрелов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила гибель по меньшей мере 151 мирного жителя и ранения ещё 697 человек с 1 по 24 апреля 2025 года в результате российских обстрелов. Об этом сообщается в официальном заявлении ММПЧУ, опубликованном 25 апреля.
По данным миссии, Россия продолжает наносить интенсивные удары по всей территории Украины. Особенно разрушительной оказалась утренняя атака 24 апреля — скоординированный обстрел Киева и как минимум восьми других областей с применением ракет и дронов-камикадзе.
В столице погибли по меньшей мере девять человек, пострадали 90, в том числе 12 детей. Сорок четыре человека были госпитализированы. Один из ракетных ударов полностью разрушил двухэтажный жилой дом в одном из районов Киева. Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди, включая детей. Падение обломков сбитых ракет также вызвало пожары в разных частях города.
Аналогичные атаки произошли ночью и в других регионах — в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Киевской областях. По данным ООН, зафиксированы многочисленные случаи ранения гражданских.
«Сцены разрушений и человеческих страданий, которые мы наблюдали сегодня утром в Киеве, демонстрируют тревожную тенденцию: именно гражданское население несёт на себе основное бремя этих атак», — заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.
В ММПЧУ также зафиксировали рост числа жертв в прифронтовых районах Херсонской, Донецкой, Сумской и Харьковской областей, где удары наносились беспилотниками малого радиуса действия.